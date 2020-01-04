鄭宏輝4日在臉書推出1支由高嘉瑜、賴品妤、許淑華、吳思瑤、羅文嘉及卓榮泰共同錄製的推薦影片。（鄭宏輝提供／陳育賢新竹傳真）

鄭宏輝4日在臉書推出1支由高嘉瑜、賴品妤、許淑華、吳思瑤、羅文嘉及卓榮泰共同錄製的推薦影片。（鄭宏輝提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝4日因黑鷹軍機失事意外，暫停動態競選活動，而改在臉書推出1支由高嘉瑜、賴品妤、許淑華、吳思瑤、羅文嘉及卓榮泰共同錄製的推薦影片，影片內容主要希望新竹市民一定要集中選票，投給真正會贏的鄭宏輝。

鄭宏輝競總指出，影片中除了高嘉瑜、賴品妤、許淑華及吳思瑤等民進黨具全國知名度，同時對於年輕族群有號召力的「女力」代表，替鄭宏輝向新竹市民拜託，希望1月11日一定要集中選票，出來投給會贏的鄭宏輝，千萬不能分票，不能讓對手漁翁得利。

民進黨主席卓榮泰則親自掛保證，推薦鄭宏輝絕對是「最稱職的、專業的立法委員」，除了展現民進黨對於新竹市這1席的決心，同時也看出鄭宏輝在民進黨內深植於人心的專業形象。

鄭宏輝表示，十分感謝這些民進黨同志，願意在選舉進入倒數階段，分身乏術之際，為他錄製影片催票推薦，令他感到十分溫暖，也證明了民進黨，確實是個團結的政黨，對比自己的對手，目前已在切割。

鄭宏輝直言，由此就可以看出，哪個政黨才是真正重情重義，才是真正具備台灣人友善互助，團結一致的基因的政黨，這對於未來不管是對內執政，還是對抗來自外國的威脅上，都是相當重要的特質。

最後，鄭宏輝希望，除了希望自己能順利當選之外，也希望幫自己錄製影片推薦的候選人們，也都能夠在自己的選區，順利當選，因為這4位優秀的民進黨候選人，也都跟自己一樣，身處在競爭非常激烈的選區，不到最後一刻，分不出勝負。

因此鄭宏輝也替高嘉瑜、賴品妤、許淑華及吳思瑤向選民拜託，大家一定要走出家門，投下自己關鍵的1票。

(中時 )