國民黨總統候選人韓國瑜4日行程在台南，立法院前院長王金平仍不會同框，藍營整合問題備受關注；韓國瑜全國競選總部主任委員朱立倫南下輔選高雄立委候選人時表示，這不是整合的問題，每個人都有每個人的行程，但希望大家放下自我，共同以大局、以勝選為重。(劉宥廷攝)

國民黨總統候選人韓國瑜4日行程在台南，立法院前院長王金平仍不會同框，藍營整合問題備受關注；韓國瑜全國競選總部主任委員朱立倫南下輔選高雄立委候選人時表示，這不是整合的問題，每個人都有每個人的行程，但希望大家放下自我，共同以大局、以勝選為重。

朱立倫今到高雄替黨籍立委候選人黃昭順、李雅靜等人輔選，面對媒體問及目前藍營團結是否仍有難度，整合依舊困難？朱立倫說，黨內有很多的聯繫，不是只有某一個人，大家最後都會團結在一起，1月9日那天，相信大家會看到國民黨所有的縣市長、很多的黨內先進，大家都會聚在凱達格蘭大道，選前之夜在很多地方都有，大家會看到國民黨團結在一起。

另針對黑鷹直升機墜毀奪走8名將官性命，總統及立委候選人等陣營紛紛宣布暫停競選活動，而國民黨恢復競選行程比民進黨早一天；朱表示，這次發生這樣不幸的空難，造成多位將領殉職，國民黨在第一時間就停止競選活動，同時宣布停止競選活動兩天，昨天舉辦了追思追悼會，也到靈堂表達哀思和對家屬表示慰問，都是表達最高的敬意跟最大的追思。

朱立倫說，國民黨恢復所有的競選活動，民進黨好像是晚一天恢復，這是各政黨思考不同。朱立倫陪黃昭順到楠梓市場掃街，這次選情激烈，不過他對黃充滿信心；而朱曾在去年11月底來鳳山幫李雅靜助選，替李的文化鳳山政見做行銷，還與青年一起座談，這次則以車隊遊行方式向五甲地區選民請託，藍營要拚搶這一席的企圖心不言可喻。

(中時 )