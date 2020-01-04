國民黨總統候選人韓國瑜與前新北市長朱立倫及洪秀柱等6位國民黨台南市立委候選人合體造勢，呼籲集中力量翻轉台灣的命運。（洪榮志攝）

「總統好！」2020大選投票前的最後黃金周末，國民黨總統候選人韓國瑜專程抵達台南市歸仁運動公園，與前新北市長朱立倫及洪秀柱等6位國民黨台南市立委候選人合體造勢，展開選前最後階段的衝刺，選將們大聲疾呼「翻轉台南」、「下架民進黨」，現場氣氛沸騰到最高點。韓國瑜呼籲所有大台南鄉親擦亮眼睛，讓我們一起集中力量翻轉台灣的命運。

鑑於國軍黑鷹直升機墜機造成8名將士罹難，韓國瑜、朱立倫、洪秀柱也共同帶領民眾為罹難將士默哀30秒，表達對罹難者追悼及為傷者祈福。

韓國瑜強調，參謀總長沈一鳴將軍等人罹難，讓他心裡面產生了想法，國家就像一棟高樓建築，我們能夠平地起高樓，有賴各種建築師、各種工程人員一點一滴、一層一層建立起來。軍公教警消就像這棟建築的鋼筋，如果鋼筋不穩、地基不穩，這棟建築就會有危險。

韓國瑜話鋒一轉籲請鄉親們思考，這個政府怎麼對軍公教？退休了、沒有利用價值，就說你們是米蟲、你們是黨國餘孽，讓軍公教警消都對國家的信念產生動搖，中華民國這棟建築已經外強中乾，風雨飄搖都經不起打擊，這棟建築就隨時有可能倒塌。

韓國瑜提醒說，還有幾天即將投票，希望台南鄉親能夠做出最睿智的決定，能不能再這樣下去？不光是軍公教警，還有觀光業、服務業、中小企業、農民、移民、勞工們都在擔心未來。這幾年大家過得不快樂，但台灣應該是一個歡樂國家，希望所有大台南鄉親擦亮眼睛，讓我們一起，集中我們的力量，翻轉台灣的命運。

(中時 )