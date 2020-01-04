美國供應管理協會(ISM)4日凌晨發布2019年12月PMI製造業指數，意外跌到十年來的最低點，2019年11月的48.1跌至47.2，中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫指出，這可視為「利空出盡」，代表復甦即將到來。

賴樹鑫的國際採購經驗30多年，追蹤ISM指數也有20多年時間。他表示，觀察ISM PMI自1992年以來的數據走勢，只要指數落到「一段長時間的最低點」，就會是反轉契機點出現的時候。

賴樹鑫認為，支持ISM PMI即將反轉的最主要因素，在於中美貿易談判的第一段協議即將於本（1）月中簽定，市場將逐漸恢復信心。

另一項利多因素來源，他指出，ISM於2019年12月中發布的《經濟展望半年報預測》，也提出2020年景氣表現將比2019年較佳的看法。2020年會有許多5G、IoT、AI的新應用出現，樂觀估測將帶動新的需求，景氣逐步回升已在可期的範圍。

(工商 )