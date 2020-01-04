日本最大在野黨主席枝野幸男今天說，美國狙殺伊朗重要將領，極度升高中東地區緊張情勢，非常令人擔憂，在這種情況派遣自衛隊前往中東海域是否合適，須在國會進行根本性議論。

美國空襲擊斃伊朗軍事指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，蘇雷曼尼生前正在策劃採取行動，對美國公民的威脅迫在眉睫。

日本朝日新聞報導，最大在野黨立憲民主黨主席枝野今天在三重縣伊勢市舉行年初記者會時說，美國狙殺伊朗重要將領，極度升高中東地區緊張情勢，非常令人擔憂。

他說，本來這種行為在國際法上是否正當仍有疑義，就有非常高風險會損及中東地區安定的意義來說，「對我國來說也是無法輕視的狀況」。

日本政府去年底在內閣會議上決定派遣海上自衛隊前往中東海域，正慎重地進行準備。枝野說，在這種情況的中東地區，未經國會審議就要以「調查」目的派遣自衛隊前往，包括自衛官的安全在內，都是非常嚴重的事態；派遣自衛隊前往中東海域是否合適，必須在國會進行根本性議論。

他說，這起狙殺事件由日本同盟國的美國總統川普直接指揮下令，首相安倍晉三有在事前接獲美方說明嗎？現在有接獲美方說明嗎？安倍有必要在今天舉行記者會對外說明。

日本共同社報導，安倍今天在千葉縣一處高爾夫球場受訪時僅說，如果本月各種情勢許可的話，將持續為出訪中東進行準備；但他避談目前緊張的中東情勢。

安倍正就本月中旬出訪沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等，持續進行協調。

(中央社)