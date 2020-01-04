今(4)日工鬥團體大遊行準備了6個提問與1個要求，要求未來執政黨政府應更加重視勞工權益，工會幹部表示，批評三大主要政黨常在選前與勞工站在一起，拿到勞工選票後卻對勞工困境視若無睹，表示若主要政黨無法提出具體維護勞工權益的政策，下一屆的立法院勞工權益仍然會是主要抗爭焦點。

工鬥團體於今日遊行表示，無論執政黨隸屬哪個政黨，台灣中小企業勞工權益長期以來都不被看重，蔡英文政府曾公開表示勞工是她心頭最軟的一塊，但自2016年執政4年以來在諸多的勞工議題和修法上卻有所出入。

宜蘭縣產業總工會理事長呂學民表示，但執政黨應注意兩個方向，一是設立基礎年金以及提高新制提撥率，二來就是勞工的退休保障應由雇主負擔，而非政府持續投入資源，卻幫資本家免除掉這項責任；因此要求政府保證勞保年金不修惡，並設立基礎年金，並將勞退新制雇主提撥從6％提高至9％。

新北市產業總工會理事長洪清福表示，蔡英文總統本人曾提及在任內勞工基本工資將提高至3萬元，但目前仍不見提出達成這項目標的時間表，強調提高基本工資在基層勞工的勞動條件上是有絕對助益，因此和工鬥團體一同喊出：2024，最低3萬的訴求。

本次勞工大遊行從國民黨中央黨部出發，行經民進黨中央黨部，遊行終點將抵達立法院前，希望未來的執政黨政府及立委能回應台灣勞工的心聲，工鬥團體表示，選舉不該凌駕勞工權益，若勞工權益仍被忽視，未來4年將會持續抗爭，直到勞工權益被改善為止。

勞動部表示，政府近年在促進勞工各項福祉方面均有具體成果，勞動基準法已落實勞工周休二日和增加特休假天數；勞退提撥率部分，政府也已擬訂最低工資法草案來回應勞工薪資方面的訴求。

(中時 )