失事直升機的2具黑盒子昨晚順利判讀完成，運安會透露，目前可排除8成機械故障的問題，剩下2成的參數因運安會無法解讀，可能得由國防部送原廠解讀，另外，確定沒有所謂亂流，下沉氣流也能排除8、9成；是否人為需進一步分析。

外傳直升機有「撞山」？運安會表示，不會對此說明，並稱已於下午2時正式將資料移交國防部，運安會有提供3D模擬動畫給國防部，以利國防部對外界還原現場。

運安會表示，從黑盒子解讀的參數研判，機械問題大部分可以排除，也看不出事發當下有亂流，直升機下沉與下沉氣流應無關聯，是否是「人為」因素需進一步分析。

運安會解釋，機械問題可排除8成，剩下2成不確定，是因為目前仍有「機械維修超限以及設備異常晶片卡」需要解讀，而該晶片內的參數包含機械異常、操作狀況等重要參數，由於該晶片需原廠授權的原始碼才能解讀，運安會沒有原始碼，估計國防部還需送交原廠解讀，才能排除剩下2成的可能性。目前只能說人為、天氣、機械等因素都無法完全排除。

(中時 )