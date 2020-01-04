韓國瑜、洪秀柱台南合體出席顧台灣護憲大會 為國祈福再出發

國民黨總統候選人韓國瑜今天來到台南歸仁下午參加國民黨舉辦的團結護憲造勢大會。活動尚未開始，現場小辣椒市集人潮快速增加，民眾趁逛市集、吃蚵仔煎、香腸等銅板美食。才過2點，主辦單位已宣布現場人數超10萬。其中有來自基隆的韓粉與其他韓家軍志工在現場擺攤，賣起韓國瑜土包子認證卡，代表認同韓國瑜理念，買氣相當旺盛。

韓國瑜周六在台南與洪秀柱共同造勢，中午剛過現場就湧入大量民眾逛小辣椒市集。（圖／中評網）

據《中評網》報導，來自基隆市72歲韓粉蘇光明今天與其他韓家軍志工在現場擺攤，賣起韓國瑜土包子認證卡，他說從韓國瑜擔任北農總經理就開始關注支持韓，這次也認同韓國瑜台灣安全、國家有錢理念，跟著韓到各地擺攤支援活動。

土包子認證卡守則。（圖／韓國瑜土包子軍團臉書）

蘇光明說，土包子認證卡一張150元，買下來別在身上，代表認同韓總理念，要遵從愛與包容的誓言，今天許多人自掏腰包買認證卡，買氣不錯。

報導說，「大雁南飛過南關，團結護憲顧台灣」聯合造勢大會由洪秀柱競選總部主辦，今天下午1點半在台南市歸仁運動公園舉行，韓國瑜以及韓團隊競選總幹事、前國民黨主席朱立倫都會到場，與洪秀柱在內的藍營台南6名立委選將台台造勢，藍營選前在歸仁聯合造勢，除了營造團結勝選氣勢，也要在洪秀柱所在的第6選區取得突破。

(中時電子報)