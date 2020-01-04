竹南警分局竹南所員警接獲超商店員報案及時趕赴阻止老翁落入愛情詐騙陷井，分局長張文川前往感謝超商店員協助阻詐。〔竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

家住竹南鎮的一名年近8旬的老翁，日前透過網路通訊軟體認識一名李姓援交女子，元旦當天雙方談妥以3,000元遊戲點數，作為進一步認識見面的條件，並要老翁先到超商購買3,000元遊戲點數以爭取信任。超商店員生疑，趕緊通知竹南警分局竹南所警員到場勸說，及時阻止老翁被騙。

竹南分局表示，去年全年度分局轄內成功阻止詐騙案計有15件，成功率近8成，阻詐金額達新臺幣362萬元，其中尤以竹南郵局協助阻詐6件最多，行員個人阻詐以後龍鎮玉山銀行劉姓行員2件最多。

分局長張文川表示特別感謝轄內的金融機構與超商業者配合協助，並在此呼籲民眾，在金融機構或超商等地ATM，若發現有人持多張提款卡反覆提領現金等異常情況，請撥打165專線或110報警，若成功查獲提款車手，將頒發1萬元檢舉獎金，能幫助打擊詐欺犯罪又可領取獎金，鼓勵民眾可多加宣導運用。

(中時 )