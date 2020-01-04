家住竹南鎮的一名年近8旬的老翁，日前透過網路通訊軟體認識一名李姓援交女子，元旦當天雙方談妥以3,000元遊戲點數，作為進一步認識見面的條件，並要老翁先到超商購買3,000元遊戲點數以爭取信任。超商店員生疑，趕緊通知竹南警分局竹南所警員到場勸說，及時阻止老翁被騙。
竹南分局表示，去年全年度分局轄內成功阻止詐騙案計有15件，成功率近8成，阻詐金額達新臺幣362萬元，其中尤以竹南郵局協助阻詐6件最多，行員個人阻詐以後龍鎮玉山銀行劉姓行員2件最多。
分局長張文川表示特別感謝轄內的金融機構與超商業者配合協助，並在此呼籲民眾，在金融機構或超商等地ATM，若發現有人持多張提款卡反覆提領現金等異常情況，請撥打165專線或110報警，若成功查獲提款車手，將頒發1萬元檢舉獎金，能幫助打擊詐欺犯罪又可領取獎金，鼓勵民眾可多加宣導運用。
(中時 )
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