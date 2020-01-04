黑鷹直升機失事後，蔡總統今下午前往空軍第一雷達分隊，代替已故參謀總長沈一鳴總長，完成未竟的旅程後再度前往台北賓館追思場地；總統這次扮演「信差」的角色，她致詞表示，官兵們請她把大家懷念記憶的便利貼帶來，貼在這裡。

總統結束視察空軍第一雷達分隊後，再度到台北賓觀「0102殉職將士追思活動」場地，她把分隊官兵請他帶來寫上滿滿追思文字的便利貼，貼在殉職官兵們的看板上。

總統說，今天下午秘書長她跟嚴部長一起去了東澳嶺的雷達站，去走完審總長原來要走的行程，同時也去慰問在那裏工作的士官兵，表達慰問鼓勵之意。

她說，官兵也都非常懷念跟思念沈總長，所以她一方面告訴大家說，懷念總長最好的方式就是，堅守崗位保衛國家，官兵們也請她把大家的懷念記憶帶回來，能夠帶貼在這裡，請她把大家想說的話貼在板子上。

總統表示，她還要再講一次，非常感謝官士兵在這個當下都能夠堅守崗位、保衛國家、維護台海安全、穩定民心跟士氣，她非常感謝，也感謝來這裡致意的民眾，大家對總長根罹難同仁感謝跟敬意，她也深刻感受到人民對國軍的支持，謝謝大家。

(中時 )