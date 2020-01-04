分析師警告，美國總統川普下令空襲伊拉克，伊朗關鍵軍事將領在空襲中喪生，將引發軍事對抗進一步升級，可能繼續衝擊股市。標普500指數周五一度下跌1.1%，為一個月來最大跌幅。

以下為最新評論摘要：

Height Capital Markets，Clayton Allen

Allen告誡投資者「莫將此事當成那種新聞熱度會消退的一次性軍事行動，而要看成將大大改變中東局勢、事關美國與伊朗關係的重大事件。」

「這次空襲增加了該地區軍事活動升級的風險，沒有顯而易見的出口」，Allen寫道。「伊朗可能採取類似去年夏天油輪和石油設施遇襲事件中那樣的做法，或許已經沒有任何減輕制裁的指望。」

Cowen，Roman Schweizer

Schweizer在報告中寫道，這次空襲是重大升級，可能「引發針對中東及全球範圍內美國人及其資產的一系列報復性襲擊。」他補充稱「鑒於伊朗在該地區的地位，必須作出回應。」而歐洲和亞洲的其他對手可能借此使壞或採取公開行動。美國可能增加部署在中東的軍力。

他表示，這意味著原本可能在未來幾年下降的海外應急行動支出現在可能不會減少。Schweizer預計此事也可能對選舉年的國內政治產生影響。

Vital Knowledge，Adam Crisafulli

「過去幾年，地緣政治對情緒的影響往往都是轉瞬即逝，但這次影響會更大。」Crisafulli寫道。原因是「這可以說是川普任總統以來最重要的外交政策／地緣政治事件，可能在該地區引發更廣泛的衝突。」標普500指數高達18.5至19倍的市盈率意味著幾乎沒有容錯空間，使股市更容易受宏觀不利因素的打擊。

(旺報 )