民眾黨立委候選人朱哲成4日搭乘戰車遊行，從苑裡出發到各選區拜票。（巫靜婷攝）

民眾黨立委候選人朱哲成，4日陪同不分區提名人賴香伶等人到通霄、苑裡市場徒步掃街拜票。（巫靜婷攝）

國民黨立委候選人陳超明4日到通霄市場掃街拜票，支持者致贈好菜頭祝福。（陳超明競選團隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

國民黨立委候選人陳超明4日到通霄市場掃街拜票，發送紅包袋向選民祝賀新年。（陳超明競選團隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

選戰倒數衝刺，苗栗縣第一選區立委候選人陳超明、朱哲成，4日不約而同到通霄市場掃街拜票，雙方人馬巧遇簡單寒暄3分鐘，握手致意後便各自繼續行程，陳超明催票強調4年政績，朱哲成則打出「新選擇、新政治」口號，爭取選民支持。

國民黨立委候選人陳超明，一早由縣議員張可欣、通霄鎮長陳漢志、通霄鎮代會主席吳昭興、通西里里長李開勳等人，陪同掃街拜票，陳超明強打政績牌，指出爭取白沙屯拱天宮聯外道路、農會設施改善、校園軟硬體設施更新等，並新推出教育政績影片，要讓鄉親有感。

民眾黨立委候選人朱哲成則陪同不分區提名人賴香伶等人，一早先到通霄拱天宮參拜，再驅車前往通霄、苑裡市場徒步掃街，隨後轉搭民眾黨主席柯文哲的掃街戰車，遊行海線選區拜票，朱哲成提出「台灣京都」政見，要找回海線鄉鎮市的經濟動能，讓年輕人返鄉。

朱哲成說，海線人口外移嚴重、高齡化社會，歸咎於經濟動能不足，北苗有桃竹苗共同生活圈，通苑也能與台中聯合建置完善的交通聯絡網，讓青年留在故鄉意願增高；台灣京都政見讓苗栗成為觀光旅遊重鎮，產業化後帶動經濟動能，年輕人返鄉從事旅宿業、觀光服務業等，都是有前途的發展。

(中時 )