苗栗縣長徐耀昌也替竹南分局宣導節安工作加持。〔謝明俊攝〕

竹南分局治安交通宣導團及志工們上台宣導節安工作。〔竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

過年即將到來，竹南警分局為加強重要節日安全維護工作，結合造橋鄉公所及民間團體舉辦「新春關懷」歲末送暖活動，到場宣導「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸，以及防搶、防竊、反詐騙及反酒駕等節安工作預防犯罪，希望結合社區民眾共同喚起犯罪預防的警覺性，減少被害、受騙及交通事故發生機會。

造橋鄉公所是在4日上午在造橋鄉綜合活動中心舉辦歲末送暖活動，竹南警分局治安交通宣導團，以及志工中隊、義警、民防及守望相助隊、向陽扶輪社等，利用這次活動，到場進行犯罪預防宣導，除了宣導警方節安工作三大主軸，及針對獨居老人宣導行車安全，也藉由關懷弱勢家庭表現警察愛心，更以有獎徵答活動，透過互動式雙向溝通方式，使民眾獲得寶貴知識的同時，亦獲得豐富獎品。

警方宣導團除了在現場攤位發放宣導品，實施交通安全宣導，並落實民眾酒駕零容忍觀念的建立、加強防衛型駕駛概念，並輔以詐騙防制教育，告知目前熱門詐騙案例，請民眾小心防範，避免遭受歹徒詐騙，造成財物無故損失，尤其年關將近，更要小心財物保管，切勿讓宵小有機可趁。

竹南分局分局長張文川呼籲，民眾欲至金融機構提存現金時，如有需要得隨時提出護鈔申請，由警方在旁協助，確保財物安全。

(中時 )