許多銀髮族到活動會場健檢，領取紀念品。(林欣儀攝)

國際獅子會300-C1區等團體舉辦「獅子有愛、讓愛飛揚」活動，利用歲末關懷社會弱勢。(林欣儀攝)

景氣不好，歲末年終的寒冬送暖活動最有感！由台中市東區獅子會、國光獅子會、廣福獅子會與國際獅子會300-C1區舉辦的「獅子有愛、讓愛飛揚」活動，4日在台中市大里區兒童福利中心登場，吸引不少人參加，而為弱勢民眾舉辦的圍爐，原訂席開20桌，就因景氣差而暴增至40桌。

這場活動在早上9點鐘展開，許多大里區的民眾聚集在兒童福利中心內，有的人接受青年中學美髮科學生義剪、有的趁機會看大師揮毫寫春聯，感受濃濃年節氣息，也為即將來到的新年做準備。

主辦單位指出，「獅子有愛、讓愛飛揚、寒冬送暖、健檢護一身」活動結合大里衛生所、祐生中醫、台中醫院、達明眼科醫院等單位，在現場為民眾量血壓、檢測視力或進行骨質檢查等，長輩健檢達3項就可以領取紀念品，讓健檢攤位上人氣爆棚。

國光獅子會長陳智成指出，社會上有許多需要關心的弱勢民眾，特別結合資源、舉辦寒冬關懷低收入與單親、獨老等弱勢的活動，但因為景氣差，今年席開桌數較去年增加一倍，從20桌成長40桌，而以日新里為例，去年低收戶有37戶、今年也暴增至98戶。

(中時 )