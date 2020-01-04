台中市第六選區民進黨立委候選人黃國書（中）透過看板攻勢狂催票。（黃國書提供／林欣儀台中傳真）

選戰進入倒數肉搏戰，台中市第六選區藍綠立委候選人紛紛大打看板戰。國民黨李中更換廣告看板、以「天天天藍」為訴求，要求訂定「減煤時間表」；民進黨黃國書則把握最後時間拉票、催票，透過看板呼籲「年輕人一起回家投票」。

李中將自己重要路口的廣告看板更換為「解決空污、天天天藍」，他說，台中的空氣要更乾淨，希望選民支持，讓他進立法院為市民發聲，因為解決空汙問題要從源頭開始、訂定「減煤時間表」就是最具體的能源政策。

李中強調，每年冬季，台中火力發電廠的空氣汙染物會因天候問題更顯嚴重，希望透過看板表達重視空汙問題，也盼藉此吸引更多中間選民支持與認同。

黃國書也大動作更換各路口競選看板，主打「回家投票」訴求，看板上寫著「你的一票決定台灣的未來」，黃國書說，這次看板捨棄傳統作法，不以候選人為主角，只利用簡單的文字呼籲年輕人，盼藉此催出以往投票率較低的年輕選民。

黃國書強調，今年選舉的投票日距離農曆新年不到兩周，很擔心年輕人的投票率會低，特別在選戰最後以「回家投票」作為主軸，呼籲大家珍惜手中的一票。

(中時 )