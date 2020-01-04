選戰進入倒數黃金周，台中市第二選區立委候選人顏寬恒在黃金周末推出「催票篇」競選廣告，透過影片強調自己從政的初心、就是希望「讓大家過得更好」，也盼在投票日當天，選民能揮別藍、綠色彩，用選票肯定其付出。

「只要心在這裡，就會投入在這裡！」影片一開頭就強調自己的「從政初心」，內容則剪輯顏寬恒擔任立委6年多來爭取的建設、踏過選區內各地的會勘情景，他說，要謝謝選民上次選擇了他，這3年來座車行駛里程累積了30萬公里、團隊協助處理陳情案達3萬多件，而他爭取的建設經費也超過300億。

顏寬恒強調，只要擔任立委一天，他就會要求自己踏踏實實地做好份內每件事，因為從2013年當選立委到現在，他的「初心」就是把鄉親的大小事當成自己的大事，每天都將自己歸零，一直保持著初心。

面對下立委選戰進入最後衝刺階段，顏寬恒再次呼籲選民「不分藍綠」，他強調，不論鄉親支持的是藍或綠，他都會繼續傾聽並服務，堅持著「要讓大家過得更好」，也懇請選民再次支持。

(中時 )