台中市長盧秀燕（左五）4日出席社團法人台中市幼兒教育暨福利協會，見證第13屆及第14屆理事長交接典禮時，期勉協會持續與市府攜手守護孩子，「有你們真好！」（盧金足攝）

台中市長盧秀燕4日出席社團法人台中市幼兒教育暨福利協會，見證第13屆及第14屆理事長交接典禮時，期勉與幼教夥伴攜手同心，共同守護大台中孩子們適性發展，強調上任後將「公幼公托倍增」列為重要施政目標，推動各項育兒補助措施，實質減輕家長育兒負擔。

社團法人台中市幼兒教育暨福利協會長期推動台中幼教發展，維護幼教從業人員工作福利，協助提升幼教服務品質。4日舉行第13、14屆理事長交接典禮，盧秀燕到場感謝理事長賴淑娟任內協助市府推動幼教發展，也恭喜新任理事長劉水錦就任，期勉協會持續與市府攜手守護孩子，「有你們真好！」

盧秀燕在教育局長楊振昇、社會局長彭懷真陪同下出席，她表示，「人生最有意義的事情，就是從事教育工作」，感謝台中市幼兒教育暨福利協會所有會員在過去1年的付出，市府與協會長期以來一直是夥伴關係，未來也會成為協會最重要的後盾。

盧秀燕也忘宣傳「2020台灣燈會在台中」，副展區文心森林公園已經登場，打造為童趣樂園，美不勝收、非常浪漫，歡迎各園所帶小朋友觀賞遊玩。

楊振昇表示，盧秀燕推動「公幼公托倍增計畫」，加碼補助升級各項育兒措施，實質減輕家長育兒負擔；市府成立兒童安全與教育委員會，去年12月30日已召開第一次會議，整合各局處人力與資源，形成緊密防護網，保障兒童免於受不當行為侵害的威脅，期盼幼教協會夥伴一起加入。

(中時 )