國民黨副總統候選人張善政為國民黨新北市第一選區立委候選人洪孟楷站台輔選。（譚宇哲攝）

國民黨副總統候選人張善政今天下午到淡水捷運站廣場，參加國民黨新北市第一選區立委候選人洪孟楷舉辦的為國祈福感恩大會，張善政、洪孟楷等人與台下數千位支持者合唱《祈禱》、《中華民國頌》，為黑鷹直升機事故中的傷亡者祈福，也號召選民票投國民黨，讓國家施政大放光明。

2日發生的黑鷹直升機事故造成8死5傷，國民黨已暫停選舉行程2天，洪孟楷今天的造勢活動，張善政、黨籍議員鄭戴麗香、陳偉杰、羅智強、游淑慧、前議員蔡葉偉、無黨籍議員蔡錦賢、國民黨新北市黨部主委李乾龍及多為農漁會代表、里長皆到場，場面盛大。

洪孟楷一開場便率現場數千位支持者一同默哀1分鐘，為黑鷹事故傷亡者祈福，場面莊嚴肅穆。

張善政致詞時表示，淡水每到假日就塞車，淡水人非常關心淡北聯外道路，希望選民支持洪孟楷，未來洪當選、國民黨立法院席次過半、韓國瑜與張善政入駐總統府，中央會與洪孟楷一起配合，讓國家施政光明，不像過去非常黑暗，票投國民黨，未來4年、8年，絕不會後悔。

(中時 )