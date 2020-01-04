罹難機工長許鴻彬的孩子對父親離世不太了解，在留言板留下童言童語。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠今北上慰問罹難機工長許鴻彬家屬。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠今北上向正駕駛葉建儀家屬致意。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

黃敏惠寫給許鴻彬機的文字。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠今特別北上，向8名英勇將士表達追思之意。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

黑鷹直升機失事墜毀，造成參謀總長沈一鳴等8名將士英勇殉職，國防部4、5日兩天開放官兵和民眾追思，嘉義市長黃敏惠今特別北上，向8名英勇將士表達追思之意外，尤其看到已逝機工長許鴻彬機兩個孩子寫給爸爸的留言，黃敏惠難過到淚崩，與家屬擁抱哭泣。

台北賓館追思會場氣氛哀傷，許多民眾前來獻花與點燈，其中許鴻彬是嘉義市人，兩個孩子就讀小學，他們在許鴻彬機的留言板上寫下「爸爸，下次一起玩手機」、「爸爸我愛您」等字句，讓黃敏惠看了鼻酸、紅了眼眶，黃敏惠感傷地說，為人父母、將心比心，「真是很心痛」，這不只是我們痛失英才，對於整個家、媽媽與孩子都是很大的痛。

黃敏惠說，空軍救護隊隸屬空軍第四戰術戰鬥機聯隊，駐地在空軍嘉義基地，因此嘉義人對空軍救護隊有牢牢的情感聯繫，「這次事件讓我們非常傷痛」，親自向罹單者獻花、點燈後，黃敏惠寫下「To 鴻彬：一生戎馬、奉獻國家，嘉義市以您為榮！」的字條給許鴻彬，另寫給住在嘉義縣的正駕駛葉建儀「葉上校，謝謝您為國奉獻，救災現場、保家衛國，都有您的身影，謝謝您。」。

隨後黃敏惠與市府團隊前往三軍總醫院，慰問家屬並致贈慰問金。黃敏惠特別心疼許鴻彬的妻子和孩子，許鴻彬的妻子強忍淚水說，孩子們還沒有辦法理解父親的離開，總是單純的問「爸爸還會再回來嗎？」黃敏惠安慰許妻，說未來還有長長久久的路，孩子的教育，市府會和她一起慢慢來面對，「市府陪您們一起往前走」。

除致贈25萬元慰問金，市府也強調，未來在孩子教育方面，包括營養午餐費用、註冊與代收代辦費都將全額協助，並提供孩子每學期2000元獎助學金，同時會請專輔人員提供悲傷輔導與班級團體輔導，幫助孩子逐漸走出傷痛，另外學校學習科目的部分也會請老師特別幫忙。

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(中時 )