日前蔡英文總統連任辦公室發言人林靜儀接受「德國之聲」訪問時表示，「主張統一恐構成叛國」；民進黨中央今再度發新聞稿重申，堅決捍衛每一個不同的認同、思想與言論；台灣的前途走向與符合國家現狀改革，屬於台灣全體住民的自決權。沒有任何一個政黨，包括民進黨，有權為台灣人民預作決定。

民進黨新聞稿指出，捍衛民主、堅持言論自由是民主進步黨堅守的核心價值。民進黨和台灣人民共同走過三十多年的民主化運動，推促政治轉型，讓國民黨放棄一黨專政的威權體制，讓台灣走向一個民主自由、免於恐懼的國度。此刻，台灣已蛻變成一個成熟的民主國家，每個公民的自我認同、言論自由、思想自由都受憲法的保障，台灣絕不會走回白色恐怖的老路。

新聞稿說，民進黨對於維護國家主權的立場堅定，捍衛台灣的民主憲政、鞏固民主自由的體制是中華民國存續的根本。中國國家主席習近平所定義的，以「一國兩制」為目標的「九二共識」，沒有任何中華民國存續的空間。對於台灣未來前途走向，民主進步黨的立場亦相當清晰，延續1999年〈台灣前途決議文〉之精神，去年9月28日民主進步黨於全國黨代表大會，通過了〈社會同行世代共贏決議文〉再度宣示了，台灣的前途走向與符合國家現狀之改革，屬於台灣全體住民的自決權。沒有任何一個政黨，包括民進黨，有權為台灣人民預作決定。

新聞稿強調，捍衛台灣民主自由的體制與生活方式，拒絕沒有中華民國生存空間的「九二共識、一國兩制」是當前台灣兩千三百萬人民最大的共識。民主進步黨重申，堅決捍衛每一個不同的認同、思想與言論，並堅決反對來自中國的威脅、滲透和對我國民主體制的破壞行為。

新聞稿表示，值此國家發生重大變故，痛失國軍領袖的悲慟時刻，我們應思團結一致對外的重要性，以告世世代代保衛中華民國台灣的國軍英魂，在天之靈。

(中時 )