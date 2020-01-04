宋瑋莉趁著璇前黃金周末，努力掃街拜票，對手蔡適應陣營則靜悄悄。（許家寧翻攝）

選前最後的黃金周末，國民黨基隆立委參選人宋瑋莉決戰第一大票倉安樂區，4日與台北市議員羅智強、游淑慧赴安樂市場掃街，並為7日韓國瑜基隆造勢暖身，沿途受到買菜的婆婆媽媽們歡迎，宋瑋莉緊握每一雙手，呼籲集中選票，下架民進黨。

距離選戰只剩倒數一周，宋瑋莉把握選前超級黃金周末，趁著難得放晴機會，宋瑋莉與羅智強、游淑慧攜手在安樂市場拜票，游淑慧頭戴宛如卡通小丸子的漁夫帽，讓不少支持者阿姨稱讚可愛，直呼好像高中生，和宋瑋莉站一起就像母女一樣。

天氣較熱，拜票過程中讓3人汗流浹背，美食達人林益諄推薦傳承四代的五味菊花茶，游淑慧喝上一口直呼解熱又清涼，還品嘗在地經營一甲子的巷口粿仔湯，雖然是基隆人，但羅智強還是頭一次到粿仔條，稱讚Q彈可口，當真名不虛傳。

宋瑋莉一面傾聽市民的聲音，允諾會做一個「說得到、做得到、看得到，更找得到」的立委，預告支持者7日韓國瑜、宋瑋莉團結大會，上午10點半將在安樂區長庚第二停車場舉辦造勢活動，呼籲「2020選2號就贏」，韓進總統府、宋到立法院為基隆爭建設。

民進黨立委蔡適應4日沒有競選行程，據悉，昨天他親自向黑鷹殉難家屬致意，今皆為公祭與私人拜訪，5日蔡適應將組成青年應援團，發布基隆囝仔返鄉投票形象影片，並在中山區、信義區徒步掃街，呼籲市民1月11日踴躍出來投票，讓基隆持續改變。

(中時 )