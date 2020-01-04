身處眾名模齊聚的伊林娛樂經紀公司、索尼音樂年度新人樂團noovy，推出首張全創作華語EP《共感時代 Y_OURS》，跑遍屏東、高雄、嘉義、彰化、台中、中壢、新竹等地舉辦擊掌見面會及簽唱會，四位團員爸媽也分別到場支持，今日於遠東百貨信義店舉辦台北簽唱會，演唱〈心絲蟲〉、〈早鳥〉，主唱Shawn分享創作〈早鳥〉靈感跟咖啡有關，源自某次爸爸送他去機場時，父子倆離別前的無聲互動，僅透過咖啡溫度交換澎湃的心情，更加突顯對家人的關愛和思念。

閃嫁身價10億富豪老公的殷琦，婚後已1年沒公開露面，特地以黑色爆乳裝現身，送上咖啡及發粿祝福同門小師弟noovy創作力大爆發、人氣發燒破表、唱片銷售一路發。不過殷琪今日稍加保守，加上穿平底靴出席，加上身材曲線更加明顯，讓人猜測是否好消息已近？對此經紀人笑說「沒有懷孕，身材沒變，本來就很有料」。

索尼音樂年度新人樂團noovy推出首張全創作華語EP《共感時代 Y_OURS》，4日在遠東百貨信義店舉辦台北簽唱會。（盧禕祺攝）

新人樂團noovy推出首張全創作華語EP《共感時代 Y_OURS》，師姐殷琦特地站台。（盧禕祺攝）

上回公司找來師姐賴琳恩站台，此次找來殷琪助陣，尤其殷琪「事業線」大解放，讓noovy險招架不住，樂的說「師姐今天誠意很夠，看到『事業高峰』」。不過兩位師姐都以晉升人妻，吉他手JK說兩個都可以當姊姊「殷琪姐可以教交際手腕，被批評時不要走心」，鼓手Mark則說「殷琪可以教人生道理，琳恩感覺可以教顧家」，Shawn則自爆私心喜歡「人妻系列」，笑說「人妻不是才正點嗎？」讓團員全笑歪。

過去在日本歷練3年多的noovy，3月將展開全新演唱會，4月將回日本巡演，前陣子在全台巡迴簽唱時看到許多日本粉絲，內心十分感動。Shawn分享之前被「姊姊包養」，原來是曾經po文說到自己掉錢包，一位日本姊姊粉絲十分貼心，送了整本麥當勞餐卷就怕Shawn餓肚子，而noovy也靠著這本餐卷「吃了好幾個月」，直笑說「真的是被養」，Shawn說那位姊姊之前是飛輪海粉絲，「現在我們來銜接」。不過Shawn說到收過不少貴重禮物，像是價值3萬的T恤，被問到該怎麼回饋粉絲，Shawn笑說要以「聲」相許。

(中時 )