韓國強勢男團GOT7世界巡迴演唱會<GOT7 WORLD TOUR ‘KEEP SPINNING’>，從2019年6月開始由首爾出發前進美洲、亞洲以及歐洲，台北場也公佈將於2020年3月28日在林口體育館開唱，為本次巡演獻上精彩的最終場！

GOT7是韓國JYP公司目前最紅的線上活動男團。（圖／翻攝自GOT7粉專）

隸屬於韓國JYP娛樂、唱跳俱佳的男團GOT7，不僅在韓國國內，在海外各地也擁有超高人氣，此次<GOT7 WORLD TOUR‘KEEP SPINNING’>世界巡迴演唱會，每場售票幾乎都是秒殺售罄。於2019年11月發行的新專輯《Call My Name》，更是在韓國各大音樂排行榜以及iTunes榜單取得佳績。

GOT7演唱會時間與座位表。（圖／主辦單位提供）

此次盛況空前的世界巡演，臺北場即將在林口體育館舉行，預計於2020年1月12日12:00在售票，近日也公布了票價，邀請各位粉絲一同前來欣賞成員們精心準備的華麗舞臺，共度難忘美好的時光！

節目資訊：

節目名稱：GOT7 2020 WORLD TOUR ‘KEEP SPINNING’ IN TAIPEI

演出日期：2020/03/28(六) 18:00

演出地點：林口體育館 （桃園市龜山區文化一路250號）

啟售時間：2020/1/12(日) 12:00

購票方式：KKTIX及全台全家便利商店FamiPort

(中時電子報)