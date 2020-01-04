新北市樹林區保安街2段一家資源回收場今天下午發生火警，現場冒出火煙。經過市府消防局搶救，火勢在40分鐘後撲滅。回收場的老闆身體不適送醫觀察，燃燒的是雜物。

新北市府消防局今天表示，下午2時18分據報，保安街一家戶外資源回收場起火燃燒。濃濃火煙在遠處就可以發現。

消防局立即派出樹林、土城、頂埔各消防分隊人車搶救，在將近下午3時將火勢撲滅，燃燒的為資源回收雜物，面積約8坪。

消防局表示，資源回收場的男性60歲老闆，因身體不適，被送往板橋亞東醫院觀察。

(中時電子報)