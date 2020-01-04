新北樹林回收場火警 6旬老闆送醫 17:212020/01/04 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北樹林回收場火警 6旬老闆送醫 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市樹林區保安街2段一家資源回收場今天下午發生火警，現場冒出火煙。經過市府消防局搶救，火勢在40分鐘後撲滅。回收場的老闆身體不適送醫觀察，燃燒的是雜物。 新北市府消防局今天表示，下午2時18分據報，保安街一家戶外資源回收場起火燃燒。濃濃火煙在遠處就可以發現。 消防局立即派出樹林、土城、頂埔各消防分隊人車搶救，在將近下午3時將火勢撲滅，燃燒的為資源回收雜物，面積約8坪。 消防局表示，資源回收場的男性60歲老闆，因身體不適，被送往板橋亞東醫院觀察。 (中時電子報) #老闆 #資源回收場 #消防局 #燃燒 #樹林 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北樹林金屬加工廠大火濃煙竄天 無人受困 19:152019/12/31 社會 黑鷹失事／新北消防局烏來集結 桶後林道出發 11:122020/01/02 政治 搶救迫降黑鷹 新北特搜隊特勤隊分頭搜索 11:402020/01/02 社會 黑鷹失事／候赴指揮所 新北搜救員徒步入山 11:502020/01/02 社會 LV好寵《燃燒女子的畫像》女星！樸素女畫家改穿30萬外套 19:512020/01/02 消費 馬路上火燒車 貨物全付之一炬 12:142020/01/03 社會 感念先夫受惠119救護 吳志保捐逾千萬元消防車輛裝備 15:172020/01/03 社會 陸煤改氣喊停 改採清潔燃煤 04:092020/01/04 焦點新聞 樹林保安街工廠驚傳火警 警消立即撲滅幸無人傷亡 15:162020/01/04 社會 新北消防擴大宣導居家安全 CPR急救、地震車有趣關卡與民同樂 16:042020/01/04 社會 社會熱門新聞 沈一鳴兒招魂擲無筊 夫人「上前說話」秒聖筊家屬淚崩 - 社會 爸爸還會再回來嗎？黑鷹機工長幼子天真問惹哭眾人 - 社會 機上對2空姐動粗 奧客被逮 - 社會 碩士男把楊蕙如改成蔡易餘配偶：只是好玩 - 社會 台中南屯貨車拖板車相撞 一男一女當場死亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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