選戰活動暫停兩天後，國民黨副總統候選人張善政第一站來到板橋慈惠宮還有接雲寺上香祈福，哀悼黑鷹事件罹難弟兄，希望家屬可以早日遠離悲痛。只是被問及慈惠宮是郭台銘的發跡廟時，張善政說：不在乎！

陪同林國春市場拜票 張善政與熱情民眾互動

選前黃金周，張善政一路陪同新北市板橋立委候選人林國春到市場拜票，對於民眾紛紛熱情回應的態度，張善政肯定林國春的在地經營。他也一再強調，不只2018年九合一大選，林國春歷屆皆展現實力以高票當選市議員，選擇替林國春站台背書，就是期待有機會光復板橋西區。套一句總統蔡英文不久之前說過的話，板橋絕對是大選的關鍵指標、重中之重，只要板橋贏，全國就有機會贏。

對於張善政站台力挺，林國春雖是信心十足，卻更謹慎看待選情，警察背景出身的他，從2018年新北市長侯友宜選舉開始，已經默默整合戰警、公教人員的支持，畢竟綠大於藍的西區，算是艱困選區，必須鴨子滑水，民進黨執政四年下來，成績不符期待，現階段有機會換人做看看「民進黨在新北市的立委並沒有善盡向中央爭取預算職責，這是必須檢討的。」

光復板橋東西區 國民黨已經做好整合

新北市黨部主委李乾龍分析，2016年總統立委大選，是國民黨歷經核四、服貿事件後最低迷的時刻，新北市立委因為整體環境不利，加上綠軍成功操作割藍委，藍軍全軍覆沒，12席只保住2席，板橋東西區的江惠貞和林國春也雙雙落選，今年板橋國民黨勢在必得，對於民進黨喊出新北立委選情要「9+1」，李乾隆持保留態度。李乾龍認為，雖然新北市立委第6、7、10選區選情相對膠著，但板橋東西2區國民黨內部已經整合，在地方上不論是柯志恩或林國春，選民的支持聲浪相較四年前都不可同日耳語。

林國春勢在必得 張善政夫婦站台狂掃板橋西區

(中時電子報)