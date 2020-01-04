在抽籤順序前，蔣萬安在位置上等待，吳怡農一開始沒坐在蔣萬安旁。（張薷攝）

北市選舉委員會今舉辦「第10屆立法委員台北市公辦電視政見發表會」，北市第三選區（中山、北松山）被認為關鍵一席，在政見發表會之前國民黨候選人蔣萬安與民進黨候選人吳怡農強碰，雙帥握手並互相加油打氣，兩人在等抽籤順序時，吳怡農一開始避開沒坐在蔣萬安旁邊，而在開始抽籤後，才回去坐回蔣萬安旁邊的位置並開始暢聊互動。

資深媒體人尚毅夫在政論節目上分析，蔣萬安和吳怡農對決，而如果蔣萬安打輸了，那藍營可能真的有「亡黨感」。對此，吳怡農認為沒那麼嚴重，蔣萬安表示，選戰最後階段不做這方面的評論，強調國民黨每一席都很重要，並以國會過半為目標。

對於亡黨感之說，蔣萬安表示，外界已很多不同的評論 我想在選戰最後階段 這部分我不評論 我覺得還是一樣 不要拿特別一個選區來看 事實上整個國會席次，怎麼樣有最多，甚至試過半，對國民黨來講是整體的是最重要的，我們國民黨的區域委員都要做最後的衝刺，鞏固好自己這一席 挑戰者怎樣贏的那一席的委員，國民黨在國會過半才是我們整體的目標。

吳怡農認為，應該沒有那麼嚴重，民主的政黨及政治民主制度需要政黨的競爭，期待接下來持續會有越來越好的競爭，越來越正面的選戰，是透過議題挑戰，而不是對任何人身攻擊或人生的負面攻擊。

而雙帥對決被認為是最重要的勝利，吳怡農表示，每一位在我們第三選區有地緣關係的朋友，每位在這裡當過議員、選過立委、選過市長的大家都站出來幫我們站台，大家看到的是一個希望，支持的是一個新的氣象、一個新的典範。

蔣萬安表示，在每個選區都非常關鍵，不只是台北市八席 各個縣市每個區域委員都非常關鍵，對國民黨來講，國民黨怎麼樣在這屆只有35席， 然後再下一屆希望可以突破，甚至希望過半，真的可以推動一些福國利民的法案，符合民眾期待，這才是最重要。

(中時 )