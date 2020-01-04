大興高中上午舉辦侍親浴足活動，現場氣氛溫馨感人。(大興高中提供／楊宗灝桃園傳真)

桃園大興高中為推廣品格教育，4日舉辦侍親浴足報恩活動，邀請學生家長到校，由同學親自為長輩們洗滌，場面溫馨。

大興高中校長陳崑玉說，規畫這次活動，是希望藉由身體力行，讓同學們感受父母、祖父母照顧之恩，並透過羊跪乳演出，表達即時行孝意義。有許多家長一開始覺得很尷尬，但看到同學發自內心的行孝，感動知情溢於言表。

甫獲全國高中職技藝競賽工業類飛機修護職種金手獎冠軍的陳建龍說，從小是父母辛苦拉拔長大，希望藉由這次活動，能讓家長感受報答養育之恩的用心。

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