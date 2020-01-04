推廣品格教育 大興高中侍親浴足 18:062020/01/04 中時 楊宗灝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大興高中上午舉辦侍親浴足活動，現場氣氛溫馨感人。(大興高中提供／楊宗灝桃園傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大興高中上午舉辦侍親浴足活動，現場氣氛溫馨感人。(大興高中提供／楊宗灝桃園傳真) 桃園大興高中為推廣品格教育，4日舉辦侍親浴足報恩活動，邀請學生家長到校，由同學親自為長輩們洗滌，場面溫馨。 大興高中校長陳崑玉說，規畫這次活動，是希望藉由身體力行，讓同學們感受父母、祖父母照顧之恩，並透過羊跪乳演出，表達即時行孝意義。有許多家長一開始覺得很尷尬，但看到同學發自內心的行孝，感動知情溢於言表。 甫獲全國高中職技藝競賽工業類飛機修護職種金手獎冠軍的陳建龍說，從小是父母辛苦拉拔長大，希望藉由這次活動，能讓家長感受報答養育之恩的用心。 (中時 ) #同學 #家長 #活動 #高中 #父母 也許您會感興趣 推薦閱讀 左鎮國小全校健走 幼兒園小朋友挑戰5公里 16:512019/12/31 生活 虎山國小歲末音樂會 感謝身邊每一個人 17:072019/12/31 生活 媽準備「偽泡麵」便當整小孩 超逼真模樣網驚呆 17:222019/12/31 生活 賴岳謙：這一票 傾聽父母心裡話 04:102020/01/02 時論廣場 家長團體要求建立產業回饋教育制度 三陣營回應冷 11:352020/01/02 生活 黑鷹失事／蔡英文選前黃金周台中造勢晚會取消 17:522020/01/02 政治 阿爆〈Thank You〉致敬醫護人員 得意很會寫「家長同意書」 18:022020/01/02 娛樂 研究生賣菜 助社區老人共餐 04:102020/01/03 地方新聞 2歲童怨「父母不回家」 呆坐墓前照網淚崩 09:192020/01/03 日常 黑鷹飛官葉建儀殉職 老家親友悲傷難過 12:392020/01/03 社會 生活熱門新聞 家樂福有多夯？外送員見這景象果斷棄單 - 生活 蔬菜吃了也白搭！專家揭全因這動作出錯 - 生活 失事黑鷹直接撞山 運安會：原因在最後30秒 - 生活 悲劇原可避免 專家：黑鷹少裝這套系統 - 生活 黑鷹墜機碰節氣脫節 命理師：今年還有3個危險期 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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