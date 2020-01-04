屏東縣立委電視政見會錄影，第一選區6位候選人僅3人到場，各個點到為止、少有交集。（林和生攝）

屏東縣選委會4日舉辦第2場立委電視政見會，選情激烈的屏東第二選區，9名選將全員到場，國民黨候選人周佳琪直批對手立委蘇震清抹黑；蘇則反批周在選戰中只是一顆棋；與時力結盟的無黨籍張怡則是左批周、右打蘇，讓整場政見會瀰漫濃濃煙硝味。

周佳琪在政見會上談到，這段期間有很多人攻擊周家，並隱射參選只是父親屏東縣議長周典論的棋子，但她強調，人生這盤棋是自己作主，不管對手怎麼抹黑、抹紅，相信選民眼睛是雪亮；周也反問蘇震清，屏東人口嚴重流失、人民收入全台第2窮，連任多屆的立委到底做了什麼？

張怡接續上場，炮火更加猛烈，首先瞄準蘇震清質問，若他連任那麼多屆、表現那麼好，為何綠營未將他列入不分區名單，那又要選民如何支持他？話鋒一轉，她說周佳琪過去在傳產工廠上班，住得房子卻像皇宮一樣，難道這不是靠爸，年輕人不回故鄉工作，還不是都周家害的。

蘇震清上台則回應周佳琪論述，強調她說作自己，但從頭到尾都是一顆棋，以文宣來講，「我每張都親自簽名」，但周陣營卻都是他人代簽，張張充滿惡意造謠與抹黑，真的不要為了選舉吹噓、騙票。

相較屏南選區的猛烈攻防，第一選區就顯得溫和，選區6名候選人僅3人到場，軍人出身的無黨籍黃冬輝，講話前先為黑鷹直升機失事將士默哀1分鐘；無黨籍蔣月惠則是拉小提琴、演唱自創曲；國民黨候選人葉壽山語帶哽咽向選民喊話，要帶著年輕人期待、創造希望未來。

(中時 )