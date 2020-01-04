台灣自來水公司第3區管理處通霄銅鑼營運所，配合中工處「竹科4期－伯公坑加壓站改善工程」，辦理台電側至MOF盤線路汰換，MOF盤至MVCB盤線路汰換改接施工，將於1月8日上午9時至下午8時停水施工。

停水區域範圍包含銅鑼、三義（西湖村、鯉魚潭村除外），西湖下埔、五湖、高埔、四湖、龍洞等村，公館，苗栗市新英、南勢、新川、福麗、恭敬、高苗、水源等里；水壓降低地區為銅鑼中平村（含中興工業區）。

台灣自來水公司提醒受影響地區之用戶，留意停水時間並提早儲水備用，配合節約用水，小心火燭，另，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

台灣自來水公司指出，停水期間如未關閉電動抽水機電源，電動抽水機空轉過久會產生高溫，導致電動機損壞或造成火災，或是容易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全；建築物的自來水進水口低於地面之用戶，需在停水期間將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸汙染發生。

(中時 )