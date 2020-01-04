國民黨立委柯志恩4日上午舉辦浮洲後援會成立暨賣菜公益活動，義賣所得約1萬4000元將全數捐給創世基金會。（柯志恩服務處提供／葉書宏新北傳真）

國民黨立委柯志恩4日上午舉辦浮洲後援會成立暨賣菜公益活動，義賣所得約1萬4000元將全數捐給創世基金會。（柯志恩服務處提供／葉書宏新北傳真）

國民黨立委柯志恩4日上午舉辦浮洲後援會成立暨賣菜公益活動，義賣所得約1萬4000元將全數捐給創世基金會。（柯志恩服務處提供／葉書宏新北傳真）

國民黨立委柯志恩4日上午舉辦浮洲後援會成立暨賣菜公益活動，義賣所得約1萬4000元將全數捐給創世基金會。（柯志恩服務處提供／葉書宏新北傳真）

國民黨立委柯志恩今（4日）上午舉辦浮洲後援會成立暨賣菜公益活動，除了邀請立委王育敏、庶民代表杏仁哥、文山伯、強強滾助講外，更透過公益賣菜活動，號召民眾一起關懷社會，公益活動共募得約1萬4000元，將全數捐給創世基金會。

國防部一架黑鷹直升機2日失事釀成8人罹難，活動開始前柯志恩帶領現場民眾對於罹難的官兵表達哀悼之意，期盼亡者安息、傷者早日康復。柯志恩表示，除了後援會成立外，同時號召民眾一起幫助創世基金會，義賣共募得約1萬4000元。

柯志恩表示，未來將爭取五股泰山捷運延伸至浮洲，強化當地交通的便捷，同時推動都市的更新與基礎建設，希望鄉親給予她服務、改變的機會。市議員劉美芳則提到，柯志恩之前協助解決浮洲火車站漏水和空調的問題，非常熱心替鄉親服務。

王育敏稱讚柯志恩是國會優秀的立委，不僅在教委會非常專業，也是具有戰力的立委，是戰將中的戰將，在管中閔事件中挺身而出。他表示，不能讓民進黨過半，民進黨沒給人民更好的日子，如今改變的時候到了，就是用手中選票換掉民進黨，讓國民黨重返執政。

杏仁哥、文山伯、強強滾異口同聲說，不希望年輕人的未來是負債、沒有希望的，因此才要努力站出來呼籲年輕人不要再被民進黨騙，希望民眾牽成疼惜，當柯志恩的分身努力拉票、催票。

(中時 )