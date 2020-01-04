英國白金漢宮3日公布女王伊莉莎白二世及威廉王子等3名王位繼承人的合照，紀念踏入新一個10年。這是英王室第2次公布同類合照。照片中的喬治小王子明顯長大了，不用站在箱子上增高。

圖為2016年4月拍攝王室四代同堂的肖像照。當時才2歲的喬治小王子踩著藍黑相間的箱子增加高度，而且穿著短褲。（美聯社）

照片中93歲女王一襲白色洋裝，挽著招牌黑色手提包，查爾斯王儲和威廉王子身著西裝，而喬治小王子則穿著白襯衫搭配綠色格紋長褲。

攝影師麥肯尼上個月18日在白金漢宮的王座室（Throne Room）替英國王室操刀拍照。93歲的女王身旁伴隨著查爾斯王子、威廉王子和6歲的喬治小王子。

根據中央社及東網報導，上一張王室四代同堂的肖像照在2016年4月拍攝，由同一位攝影師掌鏡，當時慶祝女王90歲大壽，之後還發行特別紀念郵票。

上一張照片中，當時才2歲的喬治小王子踩著藍黑相間的增高墊箱子，站在曾祖母身旁，握著父親威廉王子的手。對比4年後的照片，小王子明顯長大了，也更加優雅，他這次站在女王旁邊高一階，而祖父查爾斯王子手放他肩上。

英媒認為，喬治在4年後變得成熟些，放棄以往標誌性的短褲，穿上切合正式場合的藍邊白襯衫及價值50英鎊（約2000台幣）的綠色格紋長褲，證明已經長大了。

(中時 )