針對蔡英文連任辦公室發言人林靜儀日前對外媒宣稱「主張統一恐構成叛國」，前總統馬英九表示，這反映反映民進黨的心態，叛國罪是很嚴重的，民進黨這樣的心態是有很大的問題。他強調，雖然蔡英文的發言人後來辭職了，但是民進黨沒有道歉。

蔡英文連任辦公室發言人林靜儀日前接受《德國之聲》訪問時表示，「主張統一恐構成叛國」，引發軒然大波。據《中評社》指出，馬英九4日上午在桃園為第5選區2位候選人輔選，在被媒體問到綠營有人認為「主張統一恐構成叛國」的看法，他回應說，雖然蔡英文的發言人後來辭職了，但是民進黨沒有道歉，這是非常嚴重的想法，換句話說誰，誰要搞統一，誰就是叛國，叛國罪是很嚴重的，有這樣的心態是有很大的問題。

林靜儀的說法連前總統陳水扁也認為這樣講比較超過，「我們追求百分之百言論自由」，主張統一或獨立都是言論自由，都該受到尊重與包容。他不贊成主張統一就叫叛國，因為這個違背憲法的言論自由。

今天大選前黃金週末，馬英九上午到中壢平鎮交界的忠貞市場，陪同第五選區呂玉玲第三選區魯明哲兩位藍軍選將市場拜票，拜票結束，馬英九接近中午到當地著名地標「國旗屋」發春聯，超過500人排隊索取，中午在張老旺等人陪同，品嚐到地的滇緬美食米干。

(中時電子報)