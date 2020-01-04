資深媒體人陳揮文、鄭弘儀這對政治立場差很大的好朋友，近日久違在談話性節目上合體，除了兩人幽默互動引發討論，而當陳揮文在節目中談起為何對國民黨候選人韓國瑜有信心的原因，主持人鄭弘儀的反應也逗樂全場來賓。
陳揮文在節目中談選舉焦慮症，坦言他自己主持廣播節目有很多觀眾跟聽眾都睡不著、吃不好，讓鄭弘儀表情瞬間亮了，驚訝笑問陳揮文：「真的喔？」因為韓粉都不解為何外界要這樣修理韓國瑜。
接著陳揮文更透露自己為何始終對韓國瑜有信心，「因為韓國瑜知道說，他今天能夠有這樣一個狀況，不是靠他的外表、也不是靠國民黨……，他如果亂搞，或是說出了很大的醜聞的話，有韓粉會跑掉，所以他會更緊張更珍惜。」
鄭弘儀聽完則忍不住吐槽陳揮文：「我們談的是焦慮，結果你一直在宣傳他，我覺得你也滿焦慮。」話一說完，不僅全場來賓爆笑，連陳揮文本人也笑了。
(中時電子報)
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