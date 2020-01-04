台中市議長張清照（中）參加冬令救濟活動，協助幫運物資以利弱勢民眾順利領取。（陳淑娥攝）

2020.01.05▲台中市議長張清照4日連續參加兩場冬令救濟活動，並頒發加菜金給低收入戶。（陳淑娥攝）

台中紫雲巖是清水主要信仰中心，4日起一連5天舉行冬令救濟，預計發送11萬台斤白米以及慰問金給低收入戶；台中市議長張清照也親自搬運物資，紫雲巖主委吳勝隆表示，活動已持續數十年不間斷，希望能拋磚引玉，為社會注入一股暖流。

清水紫雲巖早上8點進行冬令救濟活動，發放大批物資給清水區及沙鹿區鹿峰里、鹿寮里、西勢里、清泉里、公明里弱勢民眾。主委吳勝隆說，今年比去年略為增加，預計5天將發放11萬台斤白米約2000多份，另外3000元加菜金則共536戶低收入戶受惠。

「少一些政治口水、多一點愛心行動！」張清照連跑二個寒冬送暖活動，以具體行動親自搬運物資並發放慰問金給低收入戶，他表示，「莫忘世上苦人多，社會應該少一些政治口水，多一點愛心行動！」

立委候選人林佳新也加入行列協助搬運物資，每包重達50台斤白米，扛起來不費吹灰之力，他說自己平時務農，搬貨是家常便飯，能夠幫助到弱勢才重要，他更敬佩紫雲巖發揮觀世音菩薩救苦救難精神，默默行善。

忙完紫雲巖冬令救濟活動，張清照馬不停蹄趕往梧棲區，參加頂寮里寒冬送暖，里長鍾金水愛心不落人後，每年備妥大批物資發放給低收入戶，每戶可領到白米、衛生紙、泡麵等共25項物資和慰問金。

(中時 )