台中市府昨起已啟動預警一級防制，通知前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地加強道路洗掃街作業。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

受大氣擴散不佳影響，台中市陷入霧城，16個空品監測站4日高達12站為「紅色」等級，對所有族群不健康，市府立即啟動預警一級防制措施應變，已有22家固定汙染源配合自主減降，台中火力發電廠也安排友善降載減排，未來3日空品仍不佳，提醒市民出外配戴口罩，做好防護措施。

空品拉警報，台中市16個空品監測站昨天有12站為「紅色」等級，4個空品站為「橘色」對敏感族群不健康，爭好氣聯盟發起人許心欣說，中部空氣糟，質疑市府是否有加強緊急防制？有進一步要求汙染源減排？

環保局長吳志超表示，台中市已啟動一級應變措施，通報前30大固定汙染源降載減排，並出動各區稽查人員加強稽查汙染源，未來幾天空氣品質仍有惡化機會，將持續監控空氣品質並執行應變措施，提醒民眾注意空品狀況。

市長盧秀燕強調，打擊空汙，長期抗戰絕不懈怠，空品不良期間製造空汙加強稽查、加重處分，日前查獲龍井區某工廠燃煤鍋爐未妥善收集廢氣及定期檢測超過排放標準，依《空氣汙染防制法》規定，除依法告發，並加重處分、要求限期改善，籲業者配合執行空品惡化防制措施。

「我們不只要求中火改善，更持續推動不同改善對策」，盧秀燕強調，四大超商、咖啡店與超市騎樓全面禁菸，增加電動車、加強機車排氣管制、加強重大汙染源稽查、營建工地管制、廣設空品感測器等，非常時期更要落實空汙防制。

(中時 )