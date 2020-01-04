宇宙人2月8日將在台北小巨蛋舉辦「你的宇宙YOUNIVERSE」演唱會，日前門票在8分鐘內秒殺，為了感謝各位粉絲的熱情支持，宇宙人特地於台北、台中、台南舉辦謝票分享會。4日到四四南村舉行謝票會，一連帶來〈你以為〉、〈花花〉、〈淹沒〉 、〈這樣那樣〉、〈陪我玩〉共5首歌，同時進行「破蛋成功」儀式，宇宙人一口咬下內餡爆滿的雞蛋糕，象徵演唱會順利圓滿、內容更是精彩豐富。

除了雞蛋糕塔的破蛋成功儀式，宇宙人也在現場玩「默契大考驗」，問及「上次宇宙人在四四南村開唱的日期」，結果三人沒答出正確日期，貝斯手方Q寫「小玉踩破人家椅子的那一天」，小玉也坦承「演出太嗨把人家椅子踩破」。至於「第一次見到彼此的地點」，吉他手阿奎寫第一次見到學長（方Q）在建中社辦、第一次見到主唱小玉在建中司令台，小玉正在練習B-Box。而方Q則直接寫「學校」，被大夥笑答案太籠統，小玉吐槽「那我乾脆寫中正區算了」。

宇宙人將舉辦小巨蛋演唱會，日前門票在8分鐘內秒殺，特地於台北、台中、台南舉辦謝票分享會。（盧禕祺攝）

被問及「彼此的敏感帶」？小玉說前幾天夢到被女鬼纏身的夢，被大家虧「或許女鬼比較知道」。至於「誰最難叫床（最難叫起床）？」，三人的答案全部都是「小玉」，小玉笑說「我比較難取悅啦」，而方Q直指小玉「他根本叫不起來，容易睡過頭，我巡演跟他同房，他的鬧鐘自己聽到根本不會起來，都要我叫他」，但阿奎被問到為何寫小玉，他竟說「我都是聽學長講的！」惹全場粉絲大笑。

宇宙人除了加緊腳步練團，過年也善盡孝道，阿奎體貼父母辛勞準備年菜，特地預定熱門餐廳的雞湯，他一個早上狂撥160多通電話，終於成功訂到；方Q則為了演唱會，特地炫風24小時來回台北和日本，購買心目中的夢幻樂器，他也準備了5位數的紅包要給爸媽；小玉則是因連日忙碌身體微恙，要趁過年好好休息。

宇宙人4日到四四南村舉行謝票會，在現場玩「默契大考驗」。（盧禕祺攝）

除了台北，宇宙人謝票分享會也將在1月5日台中審計新村、台南藍晒圖文創園區舉辦。台北小巨蛋演唱會之後，宇宙人也將迎接他們的日本巡演，2月29日大阪JANUS、3月1日東京リキッドルーム，詳細活動內容請關注相信音樂及宇宙人官方臉書。

(中時 )