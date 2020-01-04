李武龍4日於善化舉辦造勢大會。（李武龍競選總部提供／劉秀芬台南傳真）

李武龍善化舉辦造勢大會，不少鄉親前往支持。（李武龍競選總部提供／劉秀芬台南傳真）

李武龍善化舉辦造勢大會，不少鄉親前往支持。（李武龍競選總部提供／劉秀芬台南傳真）

國民黨台南市立委第二選區候選人李武龍4日上午於善化舉行造勢大會，國民黨台南市黨部主委謝龍介、前議長李全教等人站台助講。李武龍表示，現在的政府無人能制衡，鄉親們需要的不是只會聽從黨意的立委，若他進入立法院，一定跟鄉親們站在一起，幫農漁民，勞工及軍警公教出口氣。

謝龍介4日義氣助講，一出場就受到熱烈歡迎，他表示，勞工現在為什麼會這麼辛苦，一例一休是凶手，勞工沒辦法加班，勞資間信賴感被破壞。對手口口聲聲要照顧農漁民，農民的後事都沒有在意，喪葬津貼15萬3000元10年沒調，李武龍卻看到了，主張要將喪葬津貼拉到30萬。

謝龍介表示，勞工的權益、農漁民通路，就交給韓國瑜跟李武龍，總統選韓國瑜，立法委員就要選李武龍，政黨票投給國民黨，若他進入立法院，一定聯手李武龍成立特偵組，好好調查官商勾結不法弊案。

李武龍的父親前立委李和順表示，現在一例一休，讓勞工沒賺到，讓老闆接不到訂單，這種困境，就讓武龍來為鄉親來打拚改變。發展建設地方，民意代表就是要選找的到人，有在打拚的，不要選找不到人的民代。

李武龍最後壓軸上台，痛訴政府執意於烏山頭水庫種電，罔顧台南鄉親生命安全，現任民意代表只知黨意，不知民意。他說，選舉不是只有政治，還要有社會道德、良知良心，他不是反對種電，而是反對在水源區種電，含淚控訴政府草菅人命。台下鄉親聽了也大聲附和，大喊「凍蒜」。

(中時 )