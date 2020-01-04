還沒亮相就先GG，這輛改裝HONDA DEL SOL恐將遭彰化警方依違反《道路交通管理處罰條例》告發外，並將移送監理機關沒入銷毀。（彰化警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

全國首場封街拉力賽 彰化登場

全國首場封街拉力賽，「彰化國際賽車節」今起一連兩天，在高鐵彰化站周邊站區登場，現場千萬超跑齊聚吸睛，還有老車組、各年代經典金龜車車聚，200多輛改裝車炫目吸睛，有民眾開著自己的改裝車輛慕名而來觀賽，卻因違法改裝、且無車牌還違規行駛在一般道路，遭警方取締。

全球限量20部的福特GT40。（謝瓊雲攝）

藍寶堅尼的廠車。（謝瓊雲攝）

電影007龐德專用座駕，由活動代言人姚元浩駕駛進場領跑。（謝瓊雲攝）

台灣極限賽車運動發展協會主辦的「2020彰化國際賽車節暨農業博覽會」，4日、5日2天在彰化高鐵站重劃區展開，各路賽車好手聚集在彰化高鐵站會場，整備起跑出發，也吸引各地慕名而來的賽車迷。

主辦單位在競賽入口就排出勞斯萊斯DAWN、Wraith等身價均超過2300萬超跑，另外，法拉利512 superfast與488兩款價值均逼近2000萬元，還有麥拉侖650 s spider、電影007龐德專屬座駕Aston Martin DBS、DB11，與藍寶堅尼 Urus等，共8台車輛一字拍開，價值超過1.3億元，令人大飽眼福！

在管制區場外，彰化縣警察局除了派員在會場周邊協助維持交管，為避免參加活動車輛違規行駛道路或其他改裝車輛聚集，影響用路人安寧秩序，縣警局也在進入會場2端，大社路2段與站區北路口、大社路2段與站區南路口兩處設置路檢點，並結合彰化監理站、彰化縣環境保護局實施聯合稽查。

彰化縣警局交通隊表示，稽查重點主要針對未懸掛號牌、非法改裝車體等違規加強攔查取締，今天一整天下來，總計取締未懸掛號牌違規1件、變更改裝原有設備車體2件。

其中這部未懸掛號牌車HONDA DEL SOL，亦為本次的競賽車輛，因行駛道路欲進入會場時，為警方路檢攔查，經查該車輛因改裝引擎等重要車體設備，初步認定為拼裝車，除依違反道路交通管理處罰條例告發外，並將移送監理機關沒入銷毀。

彰化縣警察局重申嚴正執法的立場，只要車輛非法改裝或違規在道路上行駛，警方一定強力取締，也呼籲參加活動民眾都能遵守道路交通法令，維護道路交通安全。

(中時 )