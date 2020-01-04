新北市中和區公所今（4日）於一樓中庭舉辦「金鼠抱財迎新年 納福中和贈春聯」活動。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所今（4日）於一樓中庭舉辦「金鼠抱財迎新年 納福中和贈春聯」活動。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

為迎接農曆春節到來，新北市中和區公所今（4日）於一樓中庭舉辦「金鼠抱財迎新年 納福中和贈春聯」活動，由新北市客家藝文協會帶來具年節氣氛的舞蹈，為五天的活動揭開序幕。

開幕式特別邀請兩岸國寶級書法家嚴建忠老師、中華民國書學會召集人王為權老師與中和區長賴俊達為活動共同開筆，寫下「鼠來寶」賀新春，現場多位議員及里長們也共同揮毫，與民眾共迎春節喜慶，場面熱鬧滾滾！

新北市中和區公所今（4日）於一樓中庭舉辦「金鼠抱財迎新年 納福中和贈春聯」活動。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

中和區長賴俊達表示，不同以往，今年揮毫贈春聯活動首日特別於假日舉辦，邀請國寶級書法家開筆，多位書法家現場揮毫，量身打造免費客製化春聯，也增加手作體驗場次，分別製作燈籠、金鼠納財進寶夾、金鼠報財竹編籃及聚財小背袋等，有納福、納財的意涵。

希望透過名家揮毫贈春聯的活動，為民眾開啟嶄新充滿希望的一年，也祝福民眾新的一年，都能「鼠年行大運，財源滾滾鼠不完」。

今日開幕除贈送春聯，更發送200份鼠年吉祥紅包袋，並提供熱呼呼的甜湯圓讓民眾暖心又暖胃，讓大家用溫暖迎接新年。另外，現場持身份證字號含有「9」數字證件者，中和區公所還提供小福袋，有春節應景紅爆竹毛巾、南山福德宮的錢母金幣等，吸引民眾熱烈兌換。

活動日期自1月4日上午9時30分至下午5時，持續至1月8日，歡迎民眾來中和區公所索取春聯、手作體驗，歡樂迎新春。

(中時 )