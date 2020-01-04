洪秀柱歸仁造勢會，提護憲保台三部曲

國民黨台南第六選區立委候選人洪秀柱4日選在歸仁區舉辦選前造勢大會，國民黨總統候選人韓國瑜與前新北市長朱立倫同台相挺，洪秀柱強調中華民國憲法才能保護台灣，提「護憲保台」三部曲，最後一步就是11日開票讓韓國瑜當選。
洪秀柱解釋造勢會選在歸仁，是因為每次第六選區選舉，國民黨在歸仁區輸的票最多，她就是不畏戰，要在輸最多的地方辦造勢會。歸仁運動公園4日湧入滿坑滿谷的支持者，主辦單位一度宣稱達10萬人，現場還玩起由人海舉布條進場的遊戲，寫著「衝破南關，柱守台灣」、「翻轉台南，下架民進黨」。
左批反滲透法荒謬，右打民進黨虧待軍公教警消，洪秀柱稱民進黨意識形態的抗中，只是「草螟弄雞公」，挑起對岸怒火，強調中華民國憲法才能保護台灣安全，才會發起「護憲保台」三部曲，元旦的健行是第一步，4日造勢會是第二步，11日投開票後，就是護憲的最後一步，保護憲法存在，才能捍衛中華民國主權，保護台灣安全。
(中時 )
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