親民黨副總統候選人余湘（右一）4日下午前往嘉義縣太保市，進行車隊掃街拜票。（張毓翎攝）

總統大選進入倒數，親民黨副總統候選人余湘4日下午前往嘉義縣太保市，進行車隊掃街拜票。針對黑鷹直升機重大傷亡事件，余湘受訪時表示，她心裡感到十分沉痛，預計明天下午她將會帶著白色玫瑰到台北賓館追思英勇的將士。

余湘在行前接受媒體聯訪時，她表示，她先生的大哥是空軍副司令退役下來，在家族群組內都難過地表達他們的不捨，她認為國家培養一位將領非常不容易，在企業風險管理上，一間公司董事長和總經理不能在同一班飛機。

親民黨組織部主任張碩文也表示，以後任務配置上，不能把這麼多國家星級將官放在同一架飛機上，當時事件發生後，他們也覺得怎麼有這麼多顆星星在同架機上。

張碩文、親民黨立委陳怡潔今日也陪同余湘嘉義掃街，從太保市水牛厝牛將軍廟出發，再到新港鄉及民雄鄉，預計在晚間6點多到嘉義市；張碩文說，這次來嘉義，他們全力到每個鄉鎮市，爭取選民支持。

(中時 )