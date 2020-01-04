新北市能仁家商逾50名師生今（4日）下午1時許，與新店區文中里環保志工一起清掃社區環境。（葉書宏攝）

新北市能仁家商逾50名師生今（4日）下午1時許，與新店區文中里環保志工一起清掃社區環境。（葉書宏攝）

新北市能仁家商逾50名師生今（4日）下午1時許，與新店區文中里環保志工一起清掃社區環境，透過徒步撿拾垃圾方式，讓校園周邊的社區變得更乾淨。不少民眾看到沿途撿拾垃圾的學生直誇，「感謝你們為社區付出！學生們都很有禮貌。」

學生分為2組各自由老師、教官帶領，學生們與志工們一起努力，有人手拿掃把、有人手拿夾子，沿途撿拾垃圾、菸蒂、枯枝等。

能仁家商表示，協助清掃社區環境已行之多年，今年成立品德教育社，鼓勵學生利用社團活動時間或周末時間，協助社區環境整潔，該活動與新店區文中里辦公室合作，徒步行經新店區北宜路一段39巷及105巷，沿途撿拾垃圾、菸蒂。

能仁家商表示，透過此類型活動除了鼓勵學生回饋社區外，也期盼藉此培養學生們的環保觀念，將環保觀念潛移默化至學生的生活中，地球只有一個，鼓勵學生一起身體力行愛地球。

新北市能仁家商逾50名師生今（4日）下午1時許，與新店區文中里環保志工一起清掃社區環境。（葉書宏攝）

參加活動的資料處理科黃姓學生表示，自己是第一次參加，以往曾參加過住處社區舉辦的清掃活動，對於此類型活動一點都不陌生，以後若有類似活動也會主動報名參加。

黃姓學生也提到，撿拾過程中發現有不少民眾隨意丟棄菸蒂，吸菸有害健康，他也期盼，大家可以一起環保愛地球，吸菸者不要再隨意亂丟菸蒂，一起愛護大家居住的社區。

新北市能仁家商逾50名師生今（4日）下午1時許，與新店區文中里環保志工一起清掃社區環境。（葉書宏攝）

(中時 )