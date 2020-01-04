南韓一項市調結果顯示，「千禧一代」（1980年代至2000年代初出生）的社會新鮮人，最喜歡的求職條件並非優渥的薪水，而是「工作和生活能夠平衡」，至於「令人滿意的薪水和獎金」則落居第二。

根據南韓《中央日報》報導，就業入口網站Job Korea對507名「千禧一代」上班族進行「好工作的條件」（複選）問卷調查，結果顯示，半數以上受訪者（51.5%）表示對升職無太大野心，只希望「和別人差不多就好」。只有31.6%的受訪者表示「希望能夠快速升職」。9.3%表示「不關心升職問題」；甚至有7.7%表示「不想升職」。

在受訪者心裡，最好的工作條件是「能夠保證工作和生活得到平衡（49.9%）。令人滿意的工資和獎金（48.9%）以微小的差距排名第二。優渥的福利制度（30.6%）排名第三。接著是有水準的組織文化和自由的工作氣氛（20.3%）。

從這市調也可反映剛奔三的88世代（1988年生）被工作操之過頭後，似有反撲的意味，認為人生不該只有工作。而之前被大幅報導的「三棄現象」（放棄結婚、戀愛、社交）、「五棄世代」（三棄加上放棄就業與買房）、「七棄世代」（五棄再加上放棄人際關係與希望），讓人深刻感受到南韓年輕人的無奈與無力感。

(中時 )