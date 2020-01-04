屈中恆上《一袋女王》前透露近況，他表示時間完全被舞台劇佔據了，去年11月他卸下與庹宗康、孫鵬主持十四年的《國光幫幫忙之大哥是對的》的主持棒，他感慨地說：「多年的感情當然會捨不得呀！沒辦法，歷經節目改型態，真的忙不過來。」

被問到是否很早就興起辭掉節目的念頭？他坦白說：「剛好時間點已到，尤其節目禮拜四錄影，大部分舞台劇通常都在禮拜四首演或彩排，臨時請假我也不好意思。」舞台劇和節目時間搭不上，他自知心裡也該有個取捨。

外傳他離開國光是酬勞太高？他馬上澄清：「絕對不是真的，大家講講就好。」他坦言每個月少了一個收入來源，自己就該多努力賺錢養小孩，演舞台劇期間的收入來照顧家庭還算過得去。他不排斥再回歸主持，只是舞台劇的檔期很早就排定，工作計畫也安排到2021年，「先忙完這一段演出再說。」

去年12月23日之前他都待在上海出演由賴聲川擔任編劇的《曾經如是》，「晚上七點開演至凌晨一點才休息，連續十三場，演出期間長達兩個禮拜，中間僅休息一天。」回台之後陸續接《絕不付帳》、《步步驚笑》、《暗戀桃花源》、《寶島一村》，可謂行程排滿滿。

(中時 )