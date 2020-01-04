因應外送通路不斷擴大，外送員持續增加，除了一般店家，更觸及量販店、便利商店、藥妝店等等。尤其近日連鎖賣場「家樂福」訂單更是夯翻，商場外面擠滿一大批外送員。眼看外送行業似乎正發大財，臉書《靠北熊貓》上，就有外送員苦喊「家樂福」的單2小時等不到，儘管家樂福訂單多，但等待取貨的實間花費太久，外送員寧願棄單，省下寶貴時間。

隨著便利商店、賣場也開放外送員送貨後，外送市場又再次擴大。「等不到訂單」似乎已成過去式，隨之而來的是單量爆炸情形下，外送員開始得做出取捨。就有外送員在《靠北熊貓》上抱怨，「家樂福沒那個屁股就別吃瀉藥好嗎？」並附上家樂福外面停著滿滿的粉紅色熊貓機車照片，全都是在等待叫號送貨的外送員。

外送員在《靠北熊貓》上抱怨，家樂福外面停著滿滿的粉紅色熊貓機車照片，全都是在等待叫號送貨的外送員。（摘自臉書：靠北熊貓）

家樂福儼然成為外送業界超夯店家，單量爆炸，網友表示「我朋友等了2H...這樣也算1單嗎？如果是以後誰敢接呀？」據了解，家樂福外面停滿外送員的員因跟近期「滿四百送四百」優惠有關，導致訂單暴增，家樂福員工處理訂單速度不及外送員取貨速度，造成大塞車。

不少外送員看破眼前訂單利誘，表示接到家樂福的訂單都直接棄單，甚至還連棄3單被系統強制拉休。「大家看到就直接拒單」、「直接拒單到被拉休…」。不過也有人呼籲，正逢優惠期間，希望同事共體時艱，並稱「等優惠過了，這種單都是爽單」。

(中時電子報)