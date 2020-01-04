38歲撒基努錄《一袋女王》前表示曾歷經皮膚過敏的困擾，二十歲那年蕁麻疹發作，當時他從事的是鐵工廠鑄造工作，廠房內體感溫度八十度，而冬天室外氣溫將近十度，溫差極大下皮膚免疫力失調，跑遍全台北有名的皮膚科，吃了抗生素無見效後，又到大醫院抽血檢驗，「醫生表示是空氣過敏，跟吃一點關係都沒有。」

他在藥物控制下已經與蕁麻疹和平共處十八年，手腳癢還不是最辛苦，「長過最恐怖的一次是在喉嚨，會導致呼吸不順暢，舌頭過敏還會腫大，講話根本變大舌頭。」有一回下戲臉部過敏發作，一上車同劇組演員邀約拍照，「我只好比YA遮住臉，還好隔天休息能夠妥善照顧。」

他與妻子結婚十八年，兩個小孩也是過敏兒，夫妻倆為了照顧孩子會在家中擺放暖氣，「讓空氣保持乾燥，醫生也提到當孩子習慣這樣的環境，長大後免疫力會變好。」每逢佳節他會帶全家往人煙稀少或海拔至少一千二公尺的地方度過，「這次跨年就帶家人回南投，空氣好、水質好，自然過得好。」

(中時 )