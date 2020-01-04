本周，大陸股市方面，滬指周五收報3083.79，本周累計上漲2.62%，連續五周上漲。創業板指周漲3.87%。美股三大指數漲跌不一。道指累計下跌0.04%，結束連續三周上漲；標普500指數下跌0.16%，結束連續五周上漲；納指上漲0.16%，延續此前三周連漲。

由於美國伊朗軍事衝突，未來一周，對中東地緣政治緊張局勢的擔憂可能繼續給全球市場造成壓力。

全球股市（ACWI）多數下跌。美元定價的富時新興市場指數ETF（VWO）周漲0.25%。非美發達市場方面，MSCI歐元區ETF（EZU）跌0.43%，結束連續五周上漲。MSCI英國ETF（EWU）跌0.47%。MSCI日本ETF（EWJ）跌0.64%，連續三周下跌。

外匯市場方面，美元指數（DXY）周五收報96.9，周跌0.13%。其他主要貨幣方面，英鎊兌美元（GBP/USD）周漲0.11%。歐元兌美元（EUR/USD）下跌0.16%。

(旺報 )