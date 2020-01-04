新浪美股援引TechWeb消息，據國外媒體報導，在剛剛過去的2019年，電動汽車廠商特斯拉的目標是交付36萬輛到40萬輛電動汽車，但在前三季僅生產26萬輛電動汽車，向消費者交付25.52萬輛，能否實現全年目標也有很大的不確定性，但特斯拉最終還是完成了36萬輛的交付目標。

其當地時間周五提交給美國證券交易委員會的資料顯示，他們在去年第四季生產10.4891萬輛電動汽車，向消費者交付11.2萬輛。特斯拉在2019年就共向消費者交付了36.72萬輛電動汽車。

實現36萬輛的交付量目標之後，特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）應該也是長舒一口氣。在特斯拉的產量和交付量創下新高，並實現交付量目標的同時，特斯拉的股價也創下了新高，周五收盤時達到了443.01美元，市值為798.5億美元，盤中最高時還達到了454美元。

而得益於特斯拉股價上漲，馬斯克的身價在周五也有明顯增加，福布斯即時富豪榜的資料顯示，馬斯克的身價在周五增加了4.49億美元，個人全部身價達到了275億美元，是全球的第36大富豪。

(旺報 )