李興文長子李堉睿（Max）去年鬧出夜宿IKEA事件後，今（4日）又爆疑違反《選罷法》不得在投票日前10日公開任何民調的規定，稍早他自行下架昨上傳的街訪片，改PO一支吃地瓜哀悼黑鷹失事的影片，並在影片敘述處寫下：「希望所有政治節目、新聞在這10天內也都沒有做關於選舉的任何言論」，最後Hashtag「言論自由」。

李興文剛剛回應：「堉睿對於選舉罷免法，前10天的相關規定沒有認知，知道嚴重性之後，已經在第一時間將影片取下，希望這個問題不要再擴大，而造成社會紛擾，也希望能還給這個社會一個平靜、祥和、乾淨的選舉」。透露自己在選舉前不適宜發表任何言論，也不會針對這件事再做回應。

熱衷拍Vlog的李堉睿，昨上傳一支在街邊隨機採訪路人影片，並詢問民眾對於即將到來的總統大選傾向，引發外界好奇此舉是否違反《選罷法》規定，在1月1日零時到選舉當天11日下午4時不得公開任何民調資料，最重可罰500萬以下罰款。

李堉睿稍早下架這支影片，改上傳自己聊悼念黑鷹墜機事件的Vlog。對於街訪片風波，李堉睿表示：「昨天的下架了，不曉得是不是只准州官放火，不許百姓點燈？希望所有政治節目、新聞在這10天內也都沒有做關於選舉的任何言論」，以言論自由四字自保，稍後他又二度下架影片。

(中時 )