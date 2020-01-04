近年美國科技業規模快速擴張，高科技工作機會隨之增加，帶動區域經濟發展，但最新調查卻發現這類職缺只集中在舊金山、西雅圖、波士頓等少數都會區，反觀其他大城市因缺乏相關工作機會而使經濟發展落後。
美國布魯金斯學會的穆羅（Mark Muro）與惠頓（Jacob Whiton）兩位學者，及資訊技術與創新基金會研究員艾特金森（Rob Atkinson）近日發表共同研究報告，內容指出2005至2017年美國13大高科技產業一共新增25.6萬個職缺。
這13大高科技產業包括軟體設計、製藥及半導體製造等研發支出及員工學歷高於均標的技術領域。
值得注意的是，2005至2017年這些產業新增的職缺有高達90％集中在波士頓、聖地牙哥、舊金山、西雅圖及聖荷西等五大都會區，另有10％的職缺散落在其餘377個都會區。
從這項調查可看出，美國高科技職缺過度集中在少數城市，造成美國各地經濟發展不同調。
(工商 )
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